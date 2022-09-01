Поверить невозможно: как выглядит Линдси Лохан спустя 25 лет после съемок «Ловушки для родителей»

Фильм «Ловушка для родителей» стал дебютным для актрисы Линдси Лохан. В семейной комедии звезда сыграла сестер-близняшек: Хэлли Паркер, которая живет вместе с отцом и мечтает, чтобы у нее, наконец, появилась и мама, и Энни Джеймс, которая, напротив, растет без отца.

С момента выхода картины на экраны прошло уже 25 лет. С тех пор и жизнь артистки заметно изменилась. Лохан продолжила развивать свою актерскую карьеру и сыграла еще немало ярких ролей. Не будет преувеличением сказать, что она обрела настоящую славу и любовь поклонников: мужской журнал Maxim назвал ее самой желанной и сексуальной женщиной в мире.

Однако впоследствии у знаменитости началась черная полоса. Из-за развода родителей Лохан пристрастилась к горячительным напиткам и запрещенным препаратам, что не могло не отразиться на ее карьере, а также на внешности. Поклонники часто обсуждают снимки звезды в социальных сетях и перемены в ее облике, говоря о том, что из прекрасного лебедя она превратилась в гадкого утенка.

Между тем знаменитость не раз подчеркивала, что последствия употребления запрещенных веществ быстро не скроешь. Чтобы ее не самый здоровый образ жизни меньше отражался на внешности, актриса начала злоупотреблять инъекциями ботокса. Это лишь усугубило ситуацию.

Впрочем, в последнее время у фанатов знаменитости появилась надежда. Лохан подписала контракт с Netflix на участие в нескольких проектах, а также наладила личную жизнь. Публике уже представили кадр из нового фильма с участием актрисы, на котором ее не узнать: звезда заметно преобразилась и похорошела.