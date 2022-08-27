Поверить невозможно: как выглядит главный «мачо» первой «Фабрики звезд» спустя 20 лет

Александр Бердников стал знаменитым после участия в первой «Фабрике звезд», где одержал победу в составе группы «Корни». На проекте музыкант носил гордое звание главного мачо, за которым бегали толпы поклонниц.

С тех пор прошло уже 20 лет, и артист заметно изменился. В рамках YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу» исполнитель признался, что вынужден тщательно следить за собой, поскольку теперь легко набирает лишние килограммы. Также певец пожаловался, что больше не может лихо отплясывать на концертах, поскольку страдает от головокружений.

Что же касается личной жизни, то от бурного прошлого секс-символа не осталось и следа. Бердников остепенился и в 2008 году связал себя узами брака с ростовчанкой Ольгой Мажарцевой. Сегодня супруги воспитывают четверых детей: дочерей Милану, Розу и Валентину, а также сына Марселя.