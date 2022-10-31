Поверить невозможно: как сейчас выглядит внучка Иннокентия Смоктуновского

У известного актера Иннокентия Смоктуновского есть внучка Анастасия, которую ему в 1982 году подарил сын Филипп. Звездная наследница связала свою жизнь с творчеством, но большого успеха так и не добилась.

Анастасия Смоктуновская ведет социальные сети, правда, подписчиков у нее так уж много. В микроблоге она делится своими фотографиями, которые не вызывают восторга у интернет-пользователей. Внучка именитого артиста предпочитает блонд и выглядит несколько старше своих лет.

Известно, что в детстве Смоктуновская занималась балетом, но стать балериной ей не удалось. Планам помешала серьезная травма ноги. В Сети пишут, что звездная наследница могла лишиться конечности. К счастью, врачи сумели оказать ей помощь, но о продолжении карьеры пришлось забыть.

Тогда Анастасия решила пойти по стопам своего дедушки и стала актрисой. Впрочем, пока на экранах внучка Иннокентия Михайловича не появляется. Судя по всему, режиссеры не спешат приглашать ее в свои проекты.