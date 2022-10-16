Поверить невозможно: как почтальона Веру из фильма «Белые росы» лишили семьи и квартиры

68-летняя актриса Наталья Хорохорина за свою карьеру снялась более чем в 120 лентах. Признание зрителей улыбчивая блондинка получила после роли почтальона Веры Матруниной в фильме 1983 года «Белые росы». Фанаты предполагали, что у красавицы-актрисы нет отбоя от поклонников. Однако Наталья не обращала внимания на ухаживания, потому что переживала депрессию от развода.

За актера Виктора Корешкова, считавшегося одним из самых завидных женихов Щепкинского училища, Хорохорина вышла замуж еще в студенчестве. После выпуска из вуза они начали активно работать в разных театрах и виделись дома лишь поздним вечером. Но Корешков стал задерживаться даже до утра. Наталья доверяла мужу, и, как выяснилось, зря. Однажды она решила сделать ему сюрприз и приехала в Ленинград, где он был на гастролях. В гостиничном номере актриса застукала мужа с коллегой Натальей Гундаревой. После бурного скандала в 1979 году Хорохорина развелась с Виктором.

Наталья окунулась с головой в работу. Лишь спустя 10 лет актриса снова попыталась стать счастливой. Она вышла замуж за врача Владимира Соболева. Хорохорина с мужем поселилась в небольшой комнате, которую ей выделили от театра. Вскоре у них родилась дочка. Карьера актрисы развивалась: Наталью приглашали сниматься в рекламе, за которую платили хорошие гонорары. Поднакопив денег, она предложила мужу купить квартиру. Все общение с застройщиком взяли на себя Соболев и его мама, Хорохорина же продолжала усердно работать. Но новоселье актриса так и не отметила: в квартире поселилась свекровь, отказавшись прописать туда даже внучку. А Владимир встал на сторону матери.

В 2002 году Наталья развелась с мужем, безуспешно попытавшись в суде доказать, что недвижимость приобреталась на ее средства. Актриса с дочерью остались жить в старенькой комнате в общежитии, пишет Дзен-канал «Зеркало экрана».