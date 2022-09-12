Поверить невозможно: как оборвалась жизнь легендарного СиСи из «Санта-Барбары»

Джед Аллан известен зрителям как СиСи из мыльной оперы «Санта-Барбара». У миллионов фанатов он ассоциируется с привлекательным отцом семейства Кэпвеллов, и поклонники никогда не сомневались, что столь яркая роль обязательно станет началом успешной карьеры. Однако трагедия в личной жизни полностью изменила судьбу знаменитости.

Еще до съемок в сериале он познакомился со своей будущей женой Тоби. Супруги жили душа в душу, и Джед не скрывал своих сильных чувств к избраннице. Как оказалось, именно она настояла, чтобы артист пошел на прослушивание в «Санта-Барбару», что и сделало его знаменитым. Но их счастью не суждено было быть вечным: из-за тяжелой болезни Тоби скончалась намного раньше.

После этого артист закрылся от публики. Он прекратил съемки на пять лет и жил затворником в своем доме. Спустя годы он решил вернуться к прежнему образу жизни, но так и не смог полностью справиться с потерей. Артист снялся лишь в паре проектов, последним из которых стал сериал «Бухта».

Скончался Джед в 2019 году через восемь дней после своего 84-го дня рождения.