Поверить невозможно: изобретение звезды «фильмов для взрослых» сегодня есть у каждого

Феномен Хеди Ламарр до сих пор интригует киноманов. С самого начала карьеры актриса зарекомендовала себя как довольно легкомысленную особу. При рождении она получила имя Хедвига Кислер, под которым и снималась на родине в Вене. Фильм 1933 года «Экстаз» получил пометку «только для взрослых» из-за обилия интимных сцен с участием молодой актрисы. Ее родители были в бешенстве и выдали девушку замуж за успешного торговца оружием.

В браке актриса была несчастна, и, воспользовавшись первой же удобной возможностью, она сбежала от мужа-деспота в Голливуд. Красавице-брюнетке посоветовали взять звучный псевдоним Хеди Ламарр. В 40-х годах она снялась в 18 лентах, заработав целое состояние.

Но куда больше, чем карьера, ее мысли занимала мировая война. Она вспоминала слова бывшего супруга, который сетовал на отсутствие способа эффективно навести торпеды на цель противника из-за того, что сигналы просто глушат. Однажды Хеди вместе с композитором Джорджем Антейлом играла на рояле и вслух размышляла об этой проблеме. Ей пришло в голову, что начало сигнала можно передавать на одной частоте, а окончание — на другой. Необходим был лишь специальный переключатель.

Изобретение Хеди и Джорджа вскоре было запатентовано: псевдослучайную перестройку рабочей частоты они подарили правительству США. Вскоре именно на ее основе были разработаны Wi-Fi, GPS и Bluetooth — то, чем сейчас пользуется каждый человек.