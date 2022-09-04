Поверить невозможно: что годами пыталась скрыть от поклонников Одри Хепберн

Одри Хепберн считается не просто очередным секс-символом ушедшей эпохи, а, пожалуй, одной из самых главных красавиц мира вообще. Ее без преувеличения можно поставить на один уровень даже с мифическими красотками ― Еленой Прекрасной или Венерой Милосской. Но у самой актрисы по поводу собственной внешности было другое мнение: многие вещи в себе она просто не переносила.

Главным собственным недостатком Одри считала форму головы. Женщина долгое время стеснялась своих «квадратных» черт и очень высоких скул. Из-за чего она и предпочитала широкие брови, которые визуально сглаживали ее лицо. Также на многих снимках актриса специально позировала с чуть опущенной головой в анфас, чтобы придать лицу больше мягкости.

Кроме того, актриса переживала из-за своих больших ушей, вечно сравнивая их с эльфийскими. Именно для того, чтобы они выпирали меньше обычного, она и делала себе фирменные завитки, поднимая волосы вверх, а также появлялась в платках на публике. Об этом пишет портал iNEWS.

Приняла ли она свою внешность, мы уже никогда не узнаем. Но этот пример известной актрисы в очередной раз напоминает, что слишком строгое отношение к себе может выглядеть со стороны просто нелепым.