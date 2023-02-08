Поверить, что Рязанов сказал такое вслух, невозможно: «Всех вас презираю»

Комедию «Зигзаг удачи» Эльдар Рязанов представил в конце 60-х. Зрители высоко оценили фильм, отметив не только интересный сюжет, но и превосходную игру актеров. При этом далеко не все знали, какими сложностями для постановщика обернулась работа над этой картиной.

Дело в том, что снимать «Зигзаг удачи» Рязанов начал в самом начале 1968-го, чтобы показать его в кинотеатрах зимой этого же года. Часть съемок он проводил в павильонах, однако нередко артистам приходилось работать и на улице, где в то время стояла достаточно холодная температура. И чтобы справиться с холодом, Евгений Евстигнеев, Валентина Талызина и Георгий Бурков регулярно уединялись и согревали себя алкогольными напитками.

В первые дни съемок артисты позволяли себе лишь несколько подобных перерывов в день и держались в рамках приличий. Со временем же они стали все чаще и чаще пропадать со съемочной площадки и уже не скрывали свое пагубное хобби.

В итоге их поведение настолько сильно разозлило Рязанова, что в один из последних дней работы он собрал всех артистов вместе. Постановщик не стал сдерживаться и высказал им все, что о них думает, а в конце пригрозил даже написать письма в их театры.

«Всех вас я презираю, всех ненавижу!» — в сердцах заявил режиссер.

Однако уже на следующий день он смягчился и не стал жаловаться на коллег. Те же продолжили сниматься, хотя и не отказались от алкогольной привычки, но старались быть аккуратнее.