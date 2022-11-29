Повергнет в шок каждого: чего была лишена Елизавета II

Королева Елизавета II была незыблемым авторитетом для британцев на протяжении не одного десятка лет. Однако многие даже не догадываются о том, что лидер Содружества Наций была лишена самого главного — того, без чего управление страной кажется попросту невозможным.

Как оказалось, Ее Величество никогда не училась в школе, поэтому не имела среднего образования. Когда Елизавета была маленькой, с ней и с ее сестрой Маргарет занималась гувернантка. Уроки длились всего полтора часа. Ситуация несколько изменилась после того, как родной дядя монарха отрекся от престола, что случилось в 1938 году.

Тогда стало ясно, что Лилибет — новоиспеченная наследница короны, а значит, нужно было готовиться к совсем другой жизни. Впоследствии Елизавета брала уроки конституционной истории от проректора Итонского колледжа Генри Мартена. Любопытно, что отсутствие образования никогда не мешало монарху справляться со своими обязанностями. Отчасти так случилось потому, что она всегда стремилась самостоятельно узнавать что-то новое и могла похвастаться отличной памятью.