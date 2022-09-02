Повелся на пропаганду: за что Газманов попросил прощения у родины

Может показаться, что артист Олег Газманов считает себя одним из главных отечественных патриотов. Настолько однозначна его позиция в таких песнях, как «Господа офицеры», «Мои ясные дни» и «Вперед, Россия». Но сам эстрадный певец, по всей видимости, придерживается другого мнения. После выхода одной из его последних композиций он рассказал, что ему все-таки есть в чем повиниться.

Как и другие артисты, Газманов сначала сформулировал весьма откровенное признание в собственной музыке. Причем посыл сделал максимально открытым, а не завуалированным. В песне «Мама-Родина», в которой он сравнивает свою мать со всей страной, Олег прямо попросил прощения у государства, спев строчки: «Мама, прости».

Уже позже Газманов сделал заявление, в котором объяснил, почему считает себя неправым. Выяснилось, что по мнению музыканта, он чувствовал себя виноватым, потому что поверил в лозунги перестройки, а сейчас считает, что сделал это напрасно. Ведь тогда Олег, по собственным заявлениям, просто «повелся на пропаганду». Премьера нового трека певца состоялась в начале лета, спел его артист вместе с Александром Маршалом.