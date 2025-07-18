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«Повелитель тайн» никогда не станет круче «Поднятие уровня в одиночку» — и хейтерам Сон Джин-Ву с этим придется смириться

18 июля 2025 11:50
«Повелитель тайн» никогда не станет круче «Поднятие уровня в одиночку» — и хейтерам Сон Джин-Ву с этим придется смириться

Уж слишком разными по настроению оказались тайтлы.

Пока фанаты восторженно разбирают первые серии «Повелителя тайн» и в комментах провозглашают его «величайшим произведением фэнтези», кое-что остается неизменным: он все равно не обгонит «Поднятие уровня в одиночку». Не в ближайшее время и, возможно, никогда.

Причина, озвученная порталом FandomWire, парадоксальна — слишком хорош. Слишком умен, слишком насыщен деталями, слишком далек от типичного попкорнового иссекая. Да, у «Повелителя тайн» мрачный нуарный мир, запутанный сюжет, магия, тайные культы и герой, который не машет мечом, а изучает оккультные схемы, балансируя на грани безумия.

«Повелитель тайн» никогда не станет круче «Поднятие уровня в одиночку» — и хейтерам Сон Джин-Ву с этим придется смириться

Но как это все переварить, если ты просто хотел залипнуть на что-то драйвовое на пару серий вечерком?

В «Поднятии уровня» все просто: есть Сон Джин-Ву, есть прокачка, есть монстры — все на ладони, все драйвово. Ты смотришь — и чувствуешь себя крутым вместе с героем. А тут — то самоубийства, то загадочные боги, то исторические аллюзии, которые даже не все критики считывают с первого раза.

И пусть у «Повелителя» культовый статус среди читателей ранобэ, это не гарантия аниме-успеха. Наоборот: чем выше планка у первоисточника, тем больнее падение в экранизации. Пока адаптация держится — но даже если не споткнется, массовой любви, как у «Соло прокачки», не видать.

«Повелитель тайн» никогда не станет круче «Поднятие уровня в одиночку» — и хейтерам Сон Джин-Ву с этим придется смириться

Так что у Клейна Моретти — своя лига. Просто более нишевая. И это тоже нормально.

Ранее мы писали: Финал главного аниме лета-2025 зрители увидят только осенью: когда ждать новых серий «Повелителя тайн»

Фото: Кадр из аниме «Повелитель тайн»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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7 комментариев
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