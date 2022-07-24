Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем

Евгения Моргунова в нашей стране хорошо знают по ролям в комедиях Леонида Гайдая. В них он вместе с Юрием Никулиным и Георгием Вициным был частью глуповатой бандитской троицы Трус-Балбес-Бывалый. Вдова актера рассказала, что Моргунова не волновало, что о нем подумают другие, и он не был особо дружен со своими коллегами по съемкам, а один раз даже поссорился с самим Гайдаем.

В одном из интервью вдова Моргунова Наталья рассказала, что однажды ее муж пришел на отсмотр сырого материала вместе с компанией друзей. В кинобизнесе такое было не принято, и Гайдай сделал Моргунову замечание. Никто из посторонних не должен был видеть рабочий материал, но Евгений про это забыл или не проявил должного уважения к правилам. Как добавляет Наталья, Моргунов вообще не очень заботился о том, чтобы произвести хорошее впечатление.

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