Поведению Бузовой нашел объяснение сексолог: все очевидно

Ольга Бузова публикует откровенные фотографии, чтобы устроить свое личное счастье. Таким образом знаменитость пытается найти избранника.

Вот уже несколько месяцев телеведущая регулярно делится с фанатами весьма провокационными записями в социальных сетях. Знаменитость не стесняется демонстрировать свои формы и нередко публикует снимки, на которых предстает частично без одежды. Как считает сексолог Александра Миллер, таким образом Бузова пытается устроить свою личную жизнь и найти возлюбленного.

«Это такая попытка запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, срочно устроить личное счастье», — цитирует слова эксперта портал Woman.ru.

Как предположила собеседница издания, изменить ситуацию может лишь глобальная перемена в жизни Бузовой. После обретения личного счастья телеведущая перестанет шокировать поклонников и, вероятнее всего, не будет так часто хвастаться провокационными снимками.

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