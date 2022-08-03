Поведению Бузовой нашел объяснение сексолог: все очевидно
Артистка не просто так пытается привлечь внимание публики.
Ольга Бузова публикует откровенные фотографии, чтобы устроить свое личное счастье. Таким образом знаменитость пытается найти избранника.
Вот уже несколько месяцев телеведущая регулярно делится с фанатами весьма провокационными записями в социальных сетях. Знаменитость не стесняется демонстрировать свои формы и нередко публикует снимки, на которых предстает частично без одежды. Как считает сексолог Александра Миллер, таким образом Бузова пытается устроить свою личную жизнь и найти возлюбленного.
«Это такая попытка запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, срочно устроить личное счастье», — цитирует слова эксперта портал Woman.ru.
Как предположила собеседница издания, изменить ситуацию может лишь глобальная перемена в жизни Бузовой. После обретения личного счастья телеведущая перестанет шокировать поклонников и, вероятнее всего, не будет так часто хвастаться провокационными снимками.
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