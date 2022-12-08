Поведение внучки поставило репутацию Долиной под удар: «Проблемы с психикой»

Лариса Долина никогда не скрывала, что беременность пришлась для нее на сложный период времени. Она снималась в фильме «Мы из джаза», и врачи рекомендовали срочно прекратить работу из-за проблем со здоровьем. Долина рискнула и под свою ответственность продолжила съемки. К счастью, роды прошли без проблем, и в 1983 году певица стала мамой девочки по имени Ангелина.

А в 2011 году артистка уже стала бабушкой. Ее дочь родила внучку, которую назвали Александрой. Певица просто обожает малышку и часто показывает ее подписчикам в соцсетях. Кроме того, Долина приходит с семьей и на различные ток-шоу. И один из таких выпусков расстроил ее фанатов.

В Сети обратили внимание на выпуск шоу «Звезды сошлись», в котором Лариса приняла участие вместе с Ангелиной и Александрой. Зрителей смутило поведение дочери певицы. Она странно передвигалась на диване, постоянно пересаживалась, делала слишком активные действия руками и головой. А внучка артистки поразила своей невоспитанностью: девочка вела себя очень раскованно и не стеснялась перебивать взрослых. Такие поступки близких поставили репутацию Долиной под удар.