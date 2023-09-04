Поведение дочери Вицина вызывает опасения: уничтожила наследство и скрывается от людей

Она так и не смирилась с потерей отца.

Георгий Вицин казался довольно замкнутым, скромным и нелюдимым человеком, но при этом он обожал свою семью. Больше всего внимания актер уделял единственной дочери Наталье, которая родилась в 1954 году.

Она тоже выбрала творческую профессию и стала художником-графиком. Среди ее работ афиши к таким фильмам, как «Ирония судьбы». А еще Наталья оказалась наследницей непростого характера отца.

Немногочисленные близкие люди характеризуют женщину как замкнутую затворницу со своеобразным нравом. Смерть Вицина в 2001 году стала для нее большим горем. Наталья отказалась от общения с журналистами, разорвала связи с друзьями и редко выходит из квартиры.

А сейчас соседи и вовсе начали сомневаться в ее адекватности. Как оказалось, наследница советского артиста безжалостно выбросила на помойку дневники Вицина с ценными карикатурами и рукописями, которые он делал на протяжении всей жизни. Тем самым она фактически уничтожила память об отце.