Потухший взгляд, почти без волос на голове: последнее фото Брик, сделанное незадолго до смерти

Евгения Брик сыграла множество ярких ролей в кино. «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Оттепель», «Адаптация» и «Фантом» — это лишь немногие картины с участием красавицы. Увы, жизнь актрисы оборвалась в прошлом году: звезде было всего 40 лет, ее дочка Зоя осталась без мамы.

Несмотря на тяжелую болезнь, Брик постоянно выходила на связь с поклонниками и делилась свежими снимками. На одной из последних фотографий, сделанных незадолго до смерти, видно, как артистку изменила онкология.

Тогда звезда выглядела исхудавшей, а ее каштановая копна волос превратилась в короткую стрижку. Несмотря на боль и тяготы, Евгения Брик поражала своей красотой. Поклонники засыпали ее комплиментами.