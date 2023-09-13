Потухший взгляд и седая борода: Егор Бероев шокировал людей преображением

Пока многие звезды российского шоу-бизнеса думают, как бы омолодиться, Егор Бероев резко постарел. Артисту всего лишь 45 лет, но его взгляд уже потух, а лицо покрылось морщинами.

В социальных сетях актер показал свою новую фотографию. Свежим вид знаменитости точно не назовешь. У звезды появились не только глубокие заломы на коже, но и седая борода. Узнать в потрепанном жизнью старике красавчика-брюнета, каким Бероев был совсем недавно, практически невозможно.

Любимец публики шокировал людей своим преображением, но волноваться не стоит. Перемены носят временный характер: они нужны для очередной роли. Некоторые заметили, что в таком образе актер стал копией своего отца Вадима Михеенко, с которым из-за семейного конфликта не общался долгих 30 лет.