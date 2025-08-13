Меню
Киноафиша Статьи «Потрясающе готично»: иностранцы увидели в этом российском сериале след Бертона — и влюбились с первых серий

13 августа 2025 12:48
Требуют продолжения, но — история закрыта.

Отечественные сериалы редко пробиваются к широкой западной аудитории, но этот сумел — и еще как. В 2018 году на экраны вышел «Гоголь».

У нас его встречали с критикой: мол, зачем вешать на мистический триллер имя великого писателя, если это ни биография, ни экранизация? Но за рубежом проект произвел настоящий фурор — зрители увидели в нем свой шарм и даже уловили атмосферу Тима Бертона.

В тизере заявлено, что сериал — о молодости Гоголя. Если бы он и правда пережил все это в юные годы, то неудивительно, что потом писал такие мрачные истории.

Шутки в сторону: главный герой, он же Николай Васильевич (Александр Петров), вместе со следователем Яковом Гуро (Олег Меньшиков) отправляется в деревню Диканьку, чтобы расследовать череду загадочных убийств девушек. Гоголь мучается от странных приступов, которые, как выясняется, связывают его с потусторонним миром. Закручено, мрачно и с голливудским размахом — то, что нужно для западного зрителя.

Почему «Гоголь» зашел иностранцам

Иностранцы часто натыкаются на отечественные проекты в блогерских подборках, и «Гоголь» стабильно туда попадает. Он цепляет зрителя необычным сюжетом и визуальной красотой, которую многие не ожидают увидеть в российском сериале. К этому добавились сильная игра актеров, аккуратные спецэффекты и понятный, ненавязчивый юмор.

Говорят про обилие крови и обнаженки — благо, все подано со вкусом и в меру. И почти каждый второй сравнивает «Гоголя» с «Сонной лощиной» Тима Бертона.

Я рекомендую его всем, кому понравилась "Сонная Лощина". Он даже лучше, в нем больше сюжета и глубины.

Потрясающе готично, и мы легко втянулись, несмотря на дурацкие субтитры, — пишут обозреватели.

Ожидания были скромные — и их удалось превзойти. На IMDb у сериала масса восторженных отзывов: зрители даже надеялись на продолжение, но проект, к сожалению, закрыли.

Ранее мы писали: «Где матрешки и медведи с водкой?»: иностранцы в щенячьем восторге от «Слова пацана», и лишь один недостаток не дает зрителям покоя

Фото: Кадры из сериала «Гоголь»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
