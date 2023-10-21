Потрудился на славу: SHAMAN получил самую высокую награду

Ярослав Дронов шел к успеху много лет. Однако участие в шоу «Фактор А» и «Голос», а также пение в группе не сделали из артиста настоящую звезду. Прославился исполнитель на всю Россию лишь тогда, когда он взял псевдоним SHAMAN и исполнил несколько патриотических композиций. Теперь вокалист собирает главные площадки страны: Кремль в Москве и Ледовый дворец в Санкт-Петербурге.

Недавно Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные о музыкальных предпочтениях россиян. Респондентам задали вопрос о том, кто же, по их мнению, стал лучшим исполнителем в стране в 2023 году. Лидером опроса оказался Ярослав Дронов, которого назвали 33% опрошенных. Молодой певец оставил позади маститых коллег.

Второе место занял Олег Газманов с 11%. Третья строчка досталась «золотому голосу России» Николаю Баскову. Замыкают пятерку финалист «Евровидения» Сергей Лазарев (8%), а также «ветераны» шоу-бизнеса Григорий Лепс и Филипп Киркоров, набравшие по 7%.