Потрудился как надо: Хабенский получит самую высшую награду

Константин Хабенский станет кавалером ордена Почета. Эту награду он получит по личному указанию главы государства. Указ о чествовании заслуг артиста появился на официальном сайте, где публикуют все правовые акты РФ.

Глава МХТ удостоился награды за долгую работу, а также за значительный вклад в культурное развитие нашей страны. Константин Юрьевич активно трудится в кадре и на сцене еще с середины девяностых. В 1994 году Хабенский получил первую роль, а после окончания учебы в театральной академии поступил на службу в театр «Сатирикон».

На счету звезды более сотни ролей в фильмах и сериалах, в том числе и в популярных проектах «Ночной дозор», «Елки», «Метод». В 2012 году актера назвали народным артистом, а два года назад он был назначен худруком и директором МХТ имени А. П. Чехова. Сегодня Константин активно работает на этой должности и продолжает развивать любимый зрителями театр.