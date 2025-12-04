Меню
Киноафиша Статьи Потрудились ради «Оскара» для ДиКаприо: реальную историю «Выжившего» перекроили до неузнаваемости — и фильм получил совсем иной смысл

4 декабря 2025 17:09
Хотя в жизни все было не менее драматично.

«Выживший» — это не просто вестерн о человеке, которого покалечил гризли. Это большая история о мести, боли, выживании и о том, что остается от человека, когда у него забирают все.

Фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту вышел в 2015 году, а за роль Хью Гласса Леонардо ДиКаприо наконец получил свой первый «Оскар» — и совершенно заслуженно.

О чем фильм?

Начало XIX века. Группа охотников на пушнину ведет торговую экспедицию по диким землям будущей Южной Дакоты. Проводник отряда — Хью Гласс (ДиКаприо), опытный следопыт, живущий со своим сыном Хоуком. Во время пути на Гласса нападает медведица — сцена, которая стала культовой и одной из самых реалистичных в истории кино.

Потрудились ради «Оскара» для ДиКаприо: реальную историю «Выжившего» перекроили до неузнаваемости — и фильм получил совсем иной смысл

Товарищи решают: раненый Гласс не жилец, нужно уходить, иначе всех перебьют индейцы. С ним остается несколько человек — среди них Джон Фицджеральд (Том Харди), который, желая быстрее избавиться от обузы, оставляет Гласса умирать и убивает Хоука.

Гласс не умирает. Он доползает до форта сквозь снег, холод, волков, индейцев и голод — и все ради одного: мести. Фильм превращает выживание в одержимость. Ради сына, ради справедливости.

Чем фильм отличается от реальности

В титрах написано «основано на реальных событиях», но это слишком уверенная формулировка для вольного пересказа. Вот что было на самом деле:

  • медведь действительно напал на Хью Гласса — и изувечил его почти до смерти;
  • товарищи действительно бросили его, считая обреченным;
  • Гласс реально прополз более 300 километров, чтобы добраться до людей;
  • он выжил, питаясь тем, что находил: ягодами, кореньями, змеями.
Потрудились ради «Оскара» для ДиКаприо: реальную историю «Выжившего» перекроили до неузнаваемости — и фильм получил совсем иной смысл

А вот что придумано для фильма:

  • у Гласса не было индейской жены и сына — это художественный ход, усиливающий драматургию;
  • никто не убивал его ребенка — потому что его просто не существовало;
  • Гласс не убивал Фицджеральда — в реальности тот ушел в армию США.

То есть реальный Хью Гласс выживал ради жизни, что вполне можно понять, а кинематографический — ради мести. У Иньярриту история превращается в мрачную медитацию о том, что месть пожирает человека изнутри и в конце ничего не дает.

Потрудились ради «Оскара» для ДиКаприо: реальную историю «Выжившего» перекроили до неузнаваемости — и фильм получил совсем иной смысл

В финале Гласс буквально держит Фицджеральда за горло — и понимает, что убийство не вернет сына и не исцелит ему душу. Он отпускает врага, отдает его течению — и карма делает свое: Фицджеральда добивают индейцы за следующим поворотом реки.

Это не победа, а смирение. Ради такого вроде бы и очевидного посыла реальную историю решили приукрасить. За это команду и наградили «Оскаром».

Фото: Legion-Media
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
