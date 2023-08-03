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Потрепанная жизнью дама умоляла стилистов о помощи: преображение превзошло все ожидания

3 августа 2023 17:00
Потрепанная жизнью дама умоляла стилистов о помощи: преображение превзошло все ожидания

Экспертам пришлось несладко.

Певица Лейла из Адлера была на грани отчаяния, когда пришла на шоу «Перезагрузка». Артистке не нравилось ее отражение в зеркале, поэтому она буквально умоляла стилистов помочь ей стать другой. Но работа с этой героиней превратилась для экспертов в большое испытание.

Лицо участницы программы далеко от идеала. У Лейлы деформация средне-щечной зоны, неправильный прикус, еще и зубы в ужасном состоянии. Команда проекта предложила певице профессиональную помощь стоматологов, но от нее потрепанная жизнью дама наотрез отказалась.

Большие надежды она возлагала на работу стилиста и визажиста. И те справились со своей задачей на отлично. Преображение Лейлы превзошло все ожидания. Девушка стала выглядеть моложе и свежее.

Но зрители остались возмущены поведением своенравной участницы. Им не понравилось, что Лейла не соглашалась со многими решениями специалистов и постоянно спорила с ними. По мнению большинства, героине стоило быть более покладистой.

Потрепанная жизнью дама умоляла стилистов о помощи: преображение превзошло все ожидания
Фото: legion-media.ru, Кадр из шоу «Перезагрузка» на ТНТ
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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