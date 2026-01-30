Потрепали нервы знатно: это пара считается самой скандальной за все сезоны «Ледникового периода» — фанаты были в ярости

Закулисье шоу было не менее интересным, чем сражения на льду.

Ледовое шоу «Ледниковый период» остается одним из любимых проектов поклонников многие годы. В основном зрители переживают за все пары: за кого-то больше, за кого-то меньше. Однако в истории проекта была пара, которую обсуждали буквально каждый выпуск.

Влад Топалов и Елена Ильиных: что не так

Скандал произошел сразу после первого выпуска шоу певец Влад Топалов и фигуристка Елена Ильиных выступили с прекрасным номером, который к неудовольствию фанатов закончился поцелуем. Фанатам не понравилось отношение Влада к Елене. Особенно поклонников возмущало, что в этом же сезоне шоу принимала участие супруга Влада Регина Тодоренко. При этом ведущая не позволяла таких вольностей с Романом Костомаровым.

Также позже начали появляться слухи о романе звезд вне льда. Топалов и Ильиных только подогрели эти слухи, снявшись в совместной фотосессии. Однако все оказалось пиар-ходом и после проекта звезды воссоединились со своими вторыми половинками. Возлюбленный Ильиных, танцовщик с мировым именем Сергей Полунин, также стал частью проекта, однако он находился в судейской коллегии