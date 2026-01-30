Оповещения от Киноафиши
Потрепали нервы знатно: это пара считается самой скандальной за все сезоны «Ледникового периода» — фанаты были в ярости

30 января 2026 10:54
Кадр из шоу «Ледниковый период», кадр из шоу «Ледниковый период»

Закулисье шоу было не менее интересным, чем сражения на льду.  

Ледовое шоу «Ледниковый период» остается одним из любимых проектов поклонников многие годы. В основном зрители переживают за все пары: за кого-то больше, за кого-то меньше. Однако в истории проекта была пара, которую обсуждали буквально каждый выпуск.

Влад Топалов и Елена Ильиных: что не так

Скандал произошел сразу после первого выпуска шоу певец Влад Топалов и фигуристка Елена Ильиных выступили с прекрасным номером, который к неудовольствию фанатов закончился поцелуем. Фанатам не понравилось отношение Влада к Елене. Особенно поклонников возмущало, что в этом же сезоне шоу принимала участие супруга Влада Регина Тодоренко. При этом ведущая не позволяла таких вольностей с Романом Костомаровым.

Также позже начали появляться слухи о романе звезд вне льда. Топалов и Ильиных только подогрели эти слухи, снявшись в совместной фотосессии. Однако все оказалось пиар-ходом и после проекта звезды воссоединились со своими вторыми половинками. Возлюбленный Ильиных, танцовщик с мировым именем Сергей Полунин, также стал частью проекта, однако он находился в судейской коллегии

Фото: Кадр из шоу «Ледниковый период», кадр из шоу «Ледниковый период»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
