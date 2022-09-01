Потребуются миллионы на восстановление: состояние «крепости» Зайцева вызвало оторопь

84-летний Вячеслав Зайцев вернулся к работе после многочисленных проблем со здоровьем. Модельер решил еще раз опровергнуть слухи о своем критическом состоянии и устроил показ мод прямо в собственном особняке. Но увиденное в «крепости» дизайнера, которую он приобрел еще 20 лет назад, скорее, опечалило собравшихся.

Оказалось, что трехэтажный особняк, на обстановку которого модельер не жалел денег, давно нуждается в капитальном ремонте. Здание ветшает с каждым днем, а этим летом в нем прохудилась крыша. Как рассказал порталу Prozvezd партнер модельера Вадим Хусаинов, недавние ливни несколько дней заливали интерьеры помещения дождевой водой. Помощник Зайцева ликвидировал самые большие дыры в кровле, но зданию требуется полная реконструкция.

Из-за увеличения стоимости стройматериалов восстановление «крепости» обойдется дизайнеру в 5 млн рублей. И такой суммы у Зайцева сейчас нет. Тем более, что этой весной его Дом моды снова оказался предметом судебных споров из-за долгов по коммунальным услугам.