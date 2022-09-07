Потребовали десятки миллионов долга за элитное жилье: Козловскому нанесли новый удар

Несколько лет назад во время романа с Ольгой Зуевой Данила Козловский приобрел элитное жилье в самом центре столицы. Актер инвестировал в просторную квартиру, которая располагается в историческом особняке недалеко от Чистых прудов. При этом знаменитость предпочел сразу же не расплачиваться с агентством недвижимости.

Как пишет портал «СтарХит», компания, работавшая с актером, не так давно обанкротилась. Поэтому через суд была назначена новая фирма, которая стала управлять жилым комплексом. И именно там обнаружили, что Козловский до сих пор должен несколько десятков миллионов за свою квартиру. Цены в этом жилом комплексе начинаются от 40 миллионов.

Теперь артисту предстоит суд. Он и несколько других жильцов должны в самое ближайшее время выплатить все задолженности. Сам артист пока не прокомментировал ситуацию.

Отметим, что недавно Данила начал судебные разбирательства с сервисом Start. Дело в том, что компания должна была перечислять ему авторские отчисления за передачу исключительных прав на сериал «Карамора». Первое время артист получал деньги, однако весной этого года выплаты прекратились. Теперь знаменитость требует от компании 128 миллионов рублей.