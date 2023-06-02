Потребовалась защита посторонних: обомлеете, за что муж унижал Нору из «Ликвидации»

Лика Нифонтова получила широкую популярность благодаря сериалу «Ликвидация». Роль Норы, подруги главного героя, она получила по блату: режиссер картины Сергей Урсуляк является ее законным мужем. Но он не сразу согласился брать Лику в свой проект, а во время съемок потрепал жене немало нервов.

Урсуляк долго не мог найти кандидатуру на роль Норы, которую он сам называл амебой. Но в итоге режиссер предложил супруге сыграть эту героиню и остановил на ней свой выбор.

Съемочный процесс обернулся для Нифонтовой адом. Сергей то и дело цеплялся к жене и относился к ней предвзято, а все из-за ее якобы «медленного включения». Актеры подсмеивались над Урсуляком и его раздутыми претензиями к супруге. А Владимир Машков даже не раз заступался за актрису и просил режиссера, чтобы тот дал Лике время сосредоточиться. Нифонтова по сей день благодарна коллеге за это.

Актриса замужем за режиссером уже много лет. Они вырастили дочь Дарью, которая тоже снимается в кино. Урсуляк появилась в картине отца «Тихий Дон» 2015 года, где сыграла многострадальную Наталью Мелехову.