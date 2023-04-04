Потребовалась пластика: как выглядит красавица-блондинка после жестокого нападения

Актриса Алла Юганова чудом осталась в живых. В 2005 году со звездой произошел страшный инцидент — неизвестный напал на нее в подъезде и несколько раз ударил ножом в лицо и живот. После этого преступник забрал мобильный телефон артистки и скрылся.

Новость о случившемся облетела все СМИ. Актриса находилась в больнице — врачи зашили ей рану на лице, не беспокоясь о том, как она будет выглядеть после заживления. Но Югановой повезло, ведь ее история дошла до пластического хирурга Евгения Макарова. Специалист вызвался бесплатно помочь знаменитости избавиться от жуткого шрама.

Артистка не отказалась от такого предложения. Почти год потребовался на то, чтобы убрать последствия жестокого нападения, о чем знаменитость рассказала в шоу «Звезды сошлись». Сегодня при виде красавицы-блондинки ни у кого и мысли не возникнет о том, что она была изуродована. Благодаря умелым рукам специалистов звезда вернула себе былое очарование и продолжила активно сниматься в кино.