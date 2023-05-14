Потратят все до копейки: женщины с этими 3 именами не умеют жить по средствам

Одно из любимых женских развлечений - шопинг. Представительницы прекрасного пола обожают ходить по магазинам, только одни предпочитают совершать покупки по заранее составленному списку, а другие с восторгом несут на кассу все, что приглянется. И неважно, что эта вещь совсем не по сезону или не вписывается в интерьер квартиры - любительницы потратить все до копейки убеждены, что к следующей зиме не забудут о существовании этого шарфика или в ближайшее время сделают ремонт (да-да, специально для того, чтобы поставить в комнате эту вазу). Рассказываем, обладательницы каких имен наиболее склонны к расточительству.

Вероника

Девушка по имени Вероника - натура творческая и непостоянная. При принятии любых решений она руководствуется в первую очередь настроением, а не разумом. Когда обладательница этого имени оказывается в магазине, она ведет себя как обычно - хватает понравившуюся вещь, не думая, так ли уж она нужна.

Порой Вероника сама не понимает, куда утекли все средства с карточки.

Зарплата же была всего несколько дней назад! Женщине, которую нарекли этим именем, достаточно открыть историю своих покупок, чтобы понять - ее расточительность играет с ней злую шутку и оставляет без гроша в кармане.

Диана

Обладательница имени Диана живет одним днем, словно Стрекоза из известной басни Крылова. Она мало задумывается о том, что будет в завтрашнем дне - куда важнее для нее испытывать радость и удовольствие в настоящем. Девушка, которую родители назвали этим именем, постоянно балует себя покупками.

Какие бы солидные суммы ни получала Диана за свою работу, они не задерживаются надолго в ее кошельке.

Дама, нареченная этим именем, убеждена, что в скором времени сможет найти дополнительный источник дохода, выгодно выйти замуж, выиграть в лотерею - и тогда ей не о чем будет волноваться.

Кристина

Для Кристины поход по магазинам - самый главный и любимый способ весело провести время. Когда обладательнице этого имени грустно или скучно, она отправляется на шопинг, где тоска быстро сменяется эйфорией от незапланированных, но таких приятных покупок.

Правда, в какой-то момент Кристина сталкивается с неприятностью - деньги на карточке заканчиваются.