Потратившая 4 миллиона рублей на тату немка показала фото лица «до»: народ не поверил глазам

Сегодня трудно удивить кого-то татуировкой на теле. Тем не менее Лине Л.удалось это сделать и вызвать бурную реакцию интернет-пользователей.

Модель из Германии, еще будучи подростком, мечтала подчеркнуть свою индивидуальность с помощью различных модификаций. Когда девушка выросла, она начала воплощать мечты в реальность. Тело девушки теперь покрыто татуировками, а в лоб вшиты объемные импланты в виде шипов. В дополнение в этому девушка увеличила грудь. Затраты на такую трансформацию составляют больше 38 тысяч фунтов стерлингов.

Однако мнения людей по поводу внешности Лины разделились.