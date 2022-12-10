Потратившая 4 миллиона рублей на тату немка показала фото лица «до»: народ не поверил глазам
Страшно красива.
Сегодня трудно удивить кого-то татуировкой на теле. Тем не менее Лине Л.удалось это сделать и вызвать бурную реакцию интернет-пользователей.
Модель из Германии, еще будучи подростком, мечтала подчеркнуть свою индивидуальность с помощью различных модификаций. Когда девушка выросла, она начала воплощать мечты в реальность. Тело девушки теперь покрыто татуировками, а в лоб вшиты объемные импланты в виде шипов. В дополнение в этому девушка увеличила грудь. Затраты на такую трансформацию составляют больше 38 тысяч фунтов стерлингов.
Однако мнения людей по поводу внешности Лины разделились.
«Красиво до и после!», «До этого это была самая красивая женщина, что я когда-либо видел», «Сильная и красивая», «Такая красивая до татуировок», — прокомментировали подписчики видео об изменениях во внешности девушки.