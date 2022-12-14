Потратить было невозможно: удивитесь, как в СССР хранили легальные миллионы

Ностальгирующие по советским временам люди всегда говорят о том, что в СССР были все равны. На самом деле уже тогда были богатые представители элиты, первые отечественные легальные миллионеры, чьи заработки отличались от доходов большинства. Среди них было немало творческих людей — режиссеров, артистов и певцов.

Например, Юрий Антонов мог похвастаться доходом в 15 тысяч рублей ежемесячно. Причем это было в годы, когда средняя зарплата составляла всего 120 рублей. За один концерт певец получал до 50 тысяч рублей. А когда Антонов женился на супруге родом из Югославии, то его состояние даже увеличилось. Ведь теперь он мог ввозить в СССР зарубежную аппаратуру и перепродавать ее музыкантам.

По словам приятелей Антонова, денег у маэстро было так много, что он не знал, как их хранить. Дома певец складывал их в большие мешки и ставил под кровать. Не страдали от недостатка средств и сценаристы. Как вспоминал позже Андрон Кончаловский, тратить их было в Союзе практически некуда. Из самого выдающегося — можно было приобрести дачу и престижную «Волгу».