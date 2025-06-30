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Киноафиша Статьи «Потратил год на кусок гуано»: худший фильм в карьере Скорсезе собрал в прокате в 100 раз меньше своего бюджета — и режиссер признал провал

«Потратил год на кусок гуано»: худший фильм в карьере Скорсезе собрал в прокате в 100 раз меньше своего бюджета — и режиссер признал провал

30 июня 2025 13:46
«Потратил год на кусок гуано»: худший фильм в карьере Скорсезе собрал в прокате в 100 раз меньше своего бюджета — и режиссер признал провал

Но без этой картины не было бы главных хитов великого постановщика.

А ведь казалось бы, имя Мартина Скорсезе звучит почти как гарант киношедевра. «Таксист», «Славные парни», «Волк с Уолл-стрит» — каждый фильм мэтра разбирают на цитаты. Но даже великие начинают с ошибок.

Его самый странный и финансово провальный проект — это «Берта по прозвищу “Товарный вагон”» (1972). Фильм собрал жалкие 6 443 доллара при бюджете в 600 тысяч — то есть вернул продюсерам чуть больше одного процента вложений. Да и зрительский рейтинг на IMDb всего 6.0 — антирекорд в карьере Скорсезе.

Что же пошло не так?

«Потратил год на кусок гуано»: худший фильм в карьере Скорсезе собрал в прокате в 100 раз меньше своего бюджета — и режиссер признал провал

Во-первых, «Берта» — это стопроцентный продукт эпохи, когда продюсер Роджер Кормен давал молодым режиссёрам шанс за минимальные деньги. Снято быстро, дёшево и с расчётом на сексуальные сцены и насилие, которые хоть как-то заманят публику. Сам Скорсезе позже признавался, что просто отрабатывал навык, а сюжет про малолетнюю бандитку во времена Великой депрессии был вторичен.

Впрочем, без пользы эта проба пера не прошла. После «Берты» Скорсезе получил от Джона Кассаветиса легендарный вербальный пендель:

«Ты потратил год на кусок гуано. Сними что-то своё!»

Итогом стали «Злые улицы» — настоящий старт большой карьеры маэстро.

«Потратил год на кусок гуано»: худший фильм в карьере Скорсезе собрал в прокате в 100 раз меньше своего бюджета — и режиссер признал провал

Сам фильм похож на эскиз будущего стиля Скорсезе: местами прорываются его фирменные приёмы — нервная камера, монтаж как ритм жизни, прострелы натурализма и дерзкий юмор. Но всё это топит сценарий, полный банальных клише «бедная девушка встречает плохих парней» и «погони на товарняках».

Единственное, что держит интерес — обаяние юной Барбары Херши и Дэвида Кэрредина. Операторская работа для своего бюджета приличная, но всё остальное спотыкается о беззубый монтаж и скомканную драматургию.

Самое ироничное — «Берта» пыталась попасть в волну популярности «Бонни и Клайда», но в итоге выглядела как пародия на классику. Итог закономерен: фильм не окупился ни в прокате, ни в репутации. Сегодня его смотрят только фанаты, которые хотят увидеть, с чего начинался мастер.

Другие претенденты на титул «Худший фильм Скорсезе»

«Нью-йоркские истории» (1989), 6.5 на IMDb — неудачный альянс гениев

«Потратил год на кусок гуано»: худший фильм в карьере Скорсезе собрал в прокате в 100 раз меньше своего бюджета — и режиссер признал провал

Что может пойти не так, если собрать Скорсезе, Копполу и Вуди Аллена в одном фильме? Ответ — почти всё.

«Нью-йоркские истории» — альманах из трёх короткометражек. История Скорсезе «Life Lessons» с Ником Нолти — самая крепкая часть, но остальное рушит весь пазл. Идея гениальная — Нью-Йорк глазами трёх корифеев, реализация — творческий разнобой и отсутствие общего ритма. Итог — забвение.

«Кто стучится в дверь ко мне?» (1967), 6.5 — первые шаги без страховки

«Потратил год на кусок гуано»: худший фильм в карьере Скорсезе собрал в прокате в 100 раз меньше своего бюджета — и режиссер признал провал

Самый первый полнометражный фильм Скорсезе — и самый наивный. Молодой Харви Кейтель ходит по улицам Маленькой Италии и думает о женщинах, католицизме и грехе. В этом сумбуре видно зерно будущего маэстро, но оно ещё не проросло.

Фильм ощущается как дипломная работа студента — с французским влиянием, дешёвыми декорациями и частыми импровизациями актёров. Для киноманов — ценный экспонат, для остальных — скучная зарисовка.

Это и правда важно

«Берта», «Нью-Йоркские истории», «Кто стучится в дверь ко мне?» — всё это доказательства, что даже великие не рождаются сразу мастерами. Каждый промах добавил Скорсезе понимания, как снимать истории, которые цепляют до дрожи.

И если вы всё ещё думаете, что «Берта» — зря потраченное время, вспомните: без неё не было бы «Таксиста» и «Славных парней». Даже в составе самого быстрого поезда может попасться ржавый товарный вагон.

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Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Берта по прозвищу “Товарный вагон”» (1972), «Злые улицы» (1973), «Нью-йоркские истории» (1989), «Кто стучится в дверь ко мне?» (1967)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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