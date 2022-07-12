«Потратил 300 долларов, а заработал миллионов 50»: правда о богатстве Лепса раскрыта

Григорий Лепс прокомментировал заработки со своего хита «Рюмка водки». Музыкант разоткровенничался на пресс-конференции ТАСС.

Впервые один из своих главных хитов артист представил публике осенью 2002 года, выпустив альбом «На струнах дождя...». В итоге «Рюмка водки» стала практически главной песней в репертуаре Лепса и принесла ему не только любовь поклонников. Как рассказал сам артист, композиция сделала его по-настоящему богатым.

«Самое лучшее в мире инвестиций! Я потратил на нее 300 долларов, а заработал миллионов 50», — рассказывает певец.

При этом Лепс подчеркнул, что ему сложно угадать, какая песня больше полюбится зрителям, но в случае с «Рюмкой» единственный раз в своей карьере он был точно уверен. Якобы певец сразу понимал, что это будущий хит, поэтому и купил ее у музыканта Евгения Григорьева.