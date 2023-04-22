Потомственный дворянин выбил роль в «Тихом Доне»: не поверите, кого он сыграл

С приходом к власти коммунистической партии и образованием СССР, жизнь бывших дворян сильно изменилась. Гонения и репрессии коснулись многих представителей этого класса. Но некоторым все же удалось избежать ссылки и даже добиться успеха при новом режиме.

Так поступил и Петр Глебов, в роду которого было немало известных личностей и представителей аристократии. Но, несмотря на это, харизматичный актер пользовался популярностью как у режиссеров, так и у зрителей. Талантливый мужчина все же старался молчать о своем происхождении, а взамен служители закона позабыли о возможных репрессиях.

Благодаря этому негласному соглашению артист исполнил множество запоминающихся ролей. Но, пожалуй, самой яркой из них стал образ Гришки Мелехова в драме «Тихий Дон». Невероятная игра Глебова сделала его кумиром многих зрителей и подарила всесоюзную славу.