Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили

Вигго Мортенсен настолько органично смотрелся в роли Арагорна во «Властелине колец», что сразу веришь: вот он — король, потомок Исильдура, который поведет за собой народ. При этом сам актер сначала не горел желанием играть эту роль, и только настойчивость сына — страстного поклонника саги — убедила его согласиться.

И, надо сказать, это было настоящей удачей. Потому что изначально на роль Арагорна претендовали совсем другие люди, и взглянув на претендентов сегодня, понимаешь — все это выглядело бы крайне сомнительно. Именно поэтому выбор Мортенсена кажется почти судьбоносным: без него история Средиземья могла бы быть совсем другой.

Самые неожиданные кандидаты

Роль Арагорна оказалась настолько непростой, что от нее один за другим отказывались самые известные актеры того времени. Дэниел Дэй-Льюис — звезда «Последнего из могикан» — получил предложение не один раз, но все время увиливал: слишком занят.

Николас Кейдж также не захотел участвовать в съемках. Тогда ему было важнее больше времени проводить с семьей.

Стюарт Таунсенд казался ближе всех к цели: его уже утвердили на роль и несколько дней он даже провел на площадке. Но ему было всего 26 лет, и для Питера Джексона молодой актер выглядел слишком зеленым для роли короля Гондора. Его уволили, а место снова осталось вакантным.

Рассел Кроу — после успеха «Гладиатора» лицо, известное каждому — тоже рассматривался. Ему предлагали 10% от всех сборов, но Кроу отказался, почувствовав, что Джексон не полностью заинтересован в его участии.

А самым неожиданным претендентом стал Вин Дизель: его никто не звал, он сам пришел на кастинг, но тоже мимо. Тут и объяснять не нужно, почему он не мог стать Арагорном. Это был бы, наверное, самый неудачный выбор из всех.

