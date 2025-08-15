Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили

Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили

15 августа 2025 09:24
Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили

Питер Джексон долго не мог определиться.

Вигго Мортенсен настолько органично смотрелся в роли Арагорна во «Властелине колец», что сразу веришь: вот он — король, потомок Исильдура, который поведет за собой народ. При этом сам актер сначала не горел желанием играть эту роль, и только настойчивость сына — страстного поклонника саги — убедила его согласиться.

И, надо сказать, это было настоящей удачей. Потому что изначально на роль Арагорна претендовали совсем другие люди, и взглянув на претендентов сегодня, понимаешь — все это выглядело бы крайне сомнительно. Именно поэтому выбор Мортенсена кажется почти судьбоносным: без него история Средиземья могла бы быть совсем другой.

Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили

Самые неожиданные кандидаты

Роль Арагорна оказалась настолько непростой, что от нее один за другим отказывались самые известные актеры того времени. Дэниел Дэй-Льюис — звезда «Последнего из могикан» — получил предложение не один раз, но все время увиливал: слишком занят.

Николас Кейдж также не захотел участвовать в съемках. Тогда ему было важнее больше времени проводить с семьей.

Стюарт Таунсенд казался ближе всех к цели: его уже утвердили на роль и несколько дней он даже провел на площадке. Но ему было всего 26 лет, и для Питера Джексона молодой актер выглядел слишком зеленым для роли короля Гондора. Его уволили, а место снова осталось вакантным.

Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили

Рассел Кроу — после успеха «Гладиатора» лицо, известное каждому — тоже рассматривался. Ему предлагали 10% от всех сборов, но Кроу отказался, почувствовав, что Джексон не полностью заинтересован в его участии.

А самым неожиданным претендентом стал Вин Дизель: его никто не звал, он сам пришел на кастинг, но тоже мимо. Тут и объяснять не нужно, почему он не мог стать Арагорном. Это был бы, наверное, самый неудачный выбор из всех.

Ранее мы писали: Впервые в истории: новым Бондом может стать максимально похожий на Крэйга актер — плохие новости для всех, кто ждал Холланда

Фото: Кадры из фильмов «Властелин колец: Две крепости» (2002), «Властелин колец: Возвращение короля» (2003), «Ловкие руки» (2003)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Урезали ради хронометража: во «Властелине колец» должна была быть еще одна грандиозная битва — даже круче сражения у подножия Ородруина Урезали ради хронометража: во «Властелине колец» должна была быть еще одна грандиозная битва — даже круче сражения у подножия Ородруина Читать дальше 13 августа 2025
У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя Читать дальше 13 августа 2025
Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз Читать дальше 12 августа 2025
«Это концентрат жизни»: как Фродо и Сэм из «Властелина колец» дошли до Роковой горы, если ели один лембас — объясняет диетолог «Это концентрат жизни»: как Фродо и Сэм из «Властелина колец» дошли до Роковой горы, если ели один лембас — объясняет диетолог Читать дальше 16 августа 2025
Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях Читать дальше 16 августа 2025
Для британцев «Джентльмены», что для русских «Елки»: раздражающих деталей в боевике Ричи оставил вагон и маленькую тележку Для британцев «Джентльмены», что для русских «Елки»: раздражающих деталей в боевике Ричи оставил вагон и маленькую тележку Читать дальше 16 августа 2025
Начинал с мытья туалетов, стал звездой — и едва не потерял все в одночасье: Керем Бюрсин мог не вернуться в турдизи из-за беды Начинал с мытья туалетов, стал звездой — и едва не потерял все в одночасье: Керем Бюрсин мог не вернуться в турдизи из-за беды Читать дальше 16 августа 2025
«Вырос из парня-паучка»: зрители просили дать «Оскара» Холланду после этого сериала — настрадался вдоволь «Вырос из парня-паучка»: зрители просили дать «Оскара» Холланду после этого сериала — настрадался вдоволь Читать дальше 16 августа 2025
В «Поттере» одну из школьниц играла 36-летняя британка: даже осталась с обнаженным Гарри в ванной В «Поттере» одну из школьниц играла 36-летняя британка: даже осталась с обнаженным Гарри в ванной Читать дальше 15 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше