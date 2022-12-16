Потомки Сулеймана не называли детей в честь Хюррем: изумитесь, но дело не в ненависти

Зрители сериала «Великолепный век» хорошо знают, как ответственно подходили в Османской империи к выбору имени для ребенка. Падишах или валиде знали, как назовут малыша еще до его рождения. Часто использовались имена предков, чтобы наделить ребенка силой рода. Однако, несмотря на все величие Хюррем и ее значение в истории, в империи предпочитали не называть девочек в ее честь.

Может показаться, что это связано с ненавистью, которую многие турки испытывали к хасеки. Ее винили в казни Мустафы, в выборе неудачного наследника престола и в распаде Османской империи. При этом забывались заслуги женщины, которая победила всех врагов и основала женский султанат.

Но дело не в неприязни к Хюррем. Считалось, что ребенок повторяет судьбу человека, в честь которого он назван. А учитывая, сколько пришлось пережить бывшей наложнице-христианке (и унижения, и попытки убийства, и смерть детей, и пытки), никто не хотел такого будущего для своей дочери. Впрочем, в истории была еще одна Хюррем. Такое имя дали внучке Мехмета. Но о ее жизни ничего не известно.