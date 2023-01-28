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Потеряте дар речи: вот кто сделал счастливым красавчика Вадима из «И все-таки я люблю»

28 января 2023 06:00
Потеряте дар речи: вот кто сделал счастливым красавчика Вадима из «И все-таки я люблю»

Актер был готов на все ради возлюбленной.

Антон Хабаров уже долгие годы является предметом обожания многих женщин. Широкую популярность мужчина получил благодаря съемкам в успешных российских сериалах. Особенно запомнилась его роль Вадима в многосерийном проекте «И все-таки я люблю».

После этого поклонницы мечтали заполучить его любовь, но, к сожалению, этому не суждено было осуществиться. Сердце артиста уже тогда принадлежало его супруге, с котрой он познакомился еще в театральном училище.

История возлюбленных поначалу складывалась не самым лучшим образом.

Дело в том, что Елена в то время готовилась к свадьбе с другим молодым человеком. Однако Антон был настойчив, и в конце концов заполучил любовь красавицы, тем самым расторгнув помолвку.

Избранницей артиста стала стройная блондинка с большими выразительными глазами, которая позже подарила ему двоих детей. Они по сей день живут счастливо и на любых снимках смотрятся гармонично.

Потеряте дар речи: вот кто сделал счастливым красавчика Вадима из «И все-таки я люблю»
Фото: соцсети, Legion-Media, кадр из сериала "И все-таки я люблю..." (2008)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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