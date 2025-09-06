Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Потеряли за пять минут»: вот почему сериал «Вечность» закрыли после первого сезона — хотя потенциала хватало на все 10

«Потеряли за пять минут»: вот почему сериал «Вечность» закрыли после первого сезона — хотя потенциала хватало на все 10

6 сентября 2025 07:00
«Потеряли за пять минут»: вот почему сериал «Вечность» закрыли после первого сезона — хотя потенциала хватало на все 10

Проект свернули на пике славы.

Телевидение любит жесткие цифры больше, чем искреннюю любовь зрителей. Так под раздачу и попал сериал «Вечность», который вышел на ABC в сентябре 2014 года и закрылся уже в мае 2015-го после первого сезона.

Изначально все выглядело многообещающе: мистическая драма с элементами детектива, в главной роли Йоан Гриффит, интересный концепт про бессмертного врача. Потенциала хватит на все 10 сезонов. Но, увы, рейтинги оказались беспощадными.

Сюжет, который цеплял

Генри Морган — мужчина, которому уже 236 лет, и за все это время он так и не нашел причину своего бессмертия. Каждый раз, когда его убивают, он вновь появляется в ближайшем водоеме — абсолютно голый, но живой.

В Нью-Йорке 21 века Генри работает судмедэкспертом и тайком ищет разгадку своего проклятия. Он живет с приемным сыном Абрахамом — ироничным стариком, которого когда-то усыновил вместе с женой. И тот единственный, кто знает тайну Генри.

«Потеряли за пять минут»: вот почему сериал «Вечность» закрыли после первого сезона — хотя потенциала хватало на все 10

Почему все-таки закрыли

Несмотря на верных фанатов и живое сообщество в соцсетях, рейтинги «Вечности» оказались слишком низкими для крупного канала. Средний показатель не дотягивал хотя бы до минимума, и для ABC это было ниже порога выживания.

Исполнительный продюсер Мэттью Миллер до последнего выражал оптимизм, актеры надеялись, что проект продолжат. Йоан Гриффит даже обратился к зрителям, признав, что верил в продление до самого конца. Но канал оказался непреклонен: слишком мало зрителей у экранов, чтобы оправдать затраты.

Прочитав ваши сообщения, я осознал, что нужно думать о том, что мы смогли создать за год, а не о том, что потеряли за пять минут, — поддержал зрителей актер.

«Потеряли за пять минут»: вот почему сериал «Вечность» закрыли после первого сезона — хотя потенциала хватало на все 10

Особенно обидно закрытие потому, что «Вечность» отличался от десятков похожих детективов. Да, можно вспомнить «Менталиста» — там тоже есть умный консультант с личной историей. Но у Генри Моргана был некий философский шарм.

Сериал умел сочетать легкий юмор, мистику и грусть. Возможно, именно поэтому у него до сих пор есть фанаты, которые пересматривают единственный сезон и мечтают о продолжении.

Ранее мы писали, что «Вечность» особенно зайдет фанатам «Шерлока». У них схожая атмосфера, и главные герои — оба со своими фишками.

Фото: Кадры из сериала «Вечность»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Соскучились по «Шерлоку» и «Менталисту»? Этот недооцененный сериал на 8,3 балла вы могли пропустить — у героя здесь тоже есть своя фишка Соскучились по «Шерлоку» и «Менталисту»? Этот недооцененный сериал на 8,3 балла вы могли пропустить — у героя здесь тоже есть своя фишка Читать дальше 4 сентября 2025
«Худшее время»: финальные серии «Офиса» довели Дакоту Джонсон до ручки — о коллегах вспоминает только плохое «Худшее время»: финальные серии «Офиса» довели Дакоту Джонсон до ручки — о коллегах вспоминает только плохое Читать дальше 3 сентября 2025
«Уэнсдэй» глотает пыль — мелодрама про школьницу обогнала на повороте: новый лидер взорвал топ Netflix «Уэнсдэй» глотает пыль — мелодрама про школьницу обогнала на повороте: новый лидер взорвал топ Netflix Читать дальше 7 сентября 2025
В сериале по «Гарри Поттеру» появится еще один забытый персонаж — теперь адаптация «Философского камня» станет логичнее В сериале по «Гарри Поттеру» появится еще один забытый персонаж — теперь адаптация «Философского камня» станет логичнее Читать дальше 7 сентября 2025
Создатели «Газеты» рассказали, что общего у спиноффа с «Офисом» (спойлер: разница только в персонажах) Создатели «Газеты» рассказали, что общего у спиноффа с «Офисом» (спойлер: разница только в персонажах) Читать дальше 7 сентября 2025
«Самое сложное»: перезапуск «Клиники» собрал всех, и даже доктора Кокса — но одного героя все же не хватает (и это упущение) «Самое сложное»: перезапуск «Клиники» собрал всех, и даже доктора Кокса — но одного героя все же не хватает (и это упущение) Читать дальше 6 сентября 2025
Любите коротать вечера под сериалы о маньяках? Скоро на Netflix выйдет свой «Фишер» — для тех, кому не хватило 2-го сезона Любите коротать вечера под сериалы о маньяках? Скоро на Netflix выйдет свой «Фишер» — для тех, кому не хватило 2-го сезона Читать дальше 6 сентября 2025
Кто бессмертный в «Вечности»? С главным героем все ясно, но есть и второй персонаж — ему более 2000 лет Кто бессмертный в «Вечности»? С главным героем все ясно, но есть и второй персонаж — ему более 2000 лет Читать дальше 6 сентября 2025
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности» В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности» Читать дальше 5 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше