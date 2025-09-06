«Потеряли за пять минут»: вот почему сериал «Вечность» закрыли после первого сезона — хотя потенциала хватало на все 10

Телевидение любит жесткие цифры больше, чем искреннюю любовь зрителей. Так под раздачу и попал сериал «Вечность», который вышел на ABC в сентябре 2014 года и закрылся уже в мае 2015-го после первого сезона.

Изначально все выглядело многообещающе: мистическая драма с элементами детектива, в главной роли Йоан Гриффит, интересный концепт про бессмертного врача. Потенциала хватит на все 10 сезонов. Но, увы, рейтинги оказались беспощадными.

Сюжет, который цеплял

Генри Морган — мужчина, которому уже 236 лет, и за все это время он так и не нашел причину своего бессмертия. Каждый раз, когда его убивают, он вновь появляется в ближайшем водоеме — абсолютно голый, но живой.

В Нью-Йорке 21 века Генри работает судмедэкспертом и тайком ищет разгадку своего проклятия. Он живет с приемным сыном Абрахамом — ироничным стариком, которого когда-то усыновил вместе с женой. И тот единственный, кто знает тайну Генри.

Почему все-таки закрыли

Несмотря на верных фанатов и живое сообщество в соцсетях, рейтинги «Вечности» оказались слишком низкими для крупного канала. Средний показатель не дотягивал хотя бы до минимума, и для ABC это было ниже порога выживания.

Исполнительный продюсер Мэттью Миллер до последнего выражал оптимизм, актеры надеялись, что проект продолжат. Йоан Гриффит даже обратился к зрителям, признав, что верил в продление до самого конца. Но канал оказался непреклонен: слишком мало зрителей у экранов, чтобы оправдать затраты.

Прочитав ваши сообщения, я осознал, что нужно думать о том, что мы смогли создать за год, а не о том, что потеряли за пять минут, — поддержал зрителей актер.

Особенно обидно закрытие потому, что «Вечность» отличался от десятков похожих детективов. Да, можно вспомнить «Менталиста» — там тоже есть умный консультант с личной историей. Но у Генри Моргана был некий философский шарм.

Сериал умел сочетать легкий юмор, мистику и грусть. Возможно, именно поэтому у него до сих пор есть фанаты, которые пересматривают единственный сезон и мечтают о продолжении.

Ранее мы писали, что «Вечность» особенно зайдет фанатам «Шерлока». У них схожая атмосфера, и главные герои — оба со своими фишками.