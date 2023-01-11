Потеряли вместе с СССР: три вещи, по которым скучают современные россияне

Советского Союза нет уже около 30 лет, но жители страны до сих пор помнят все детали, которыми был наполнен их быт. И, как оказалось, многого им не хватает в современной России.

Так, одним из важных элементов жизни были первомайские демонстрации. Десятки людей собирались на главных улицах городов и счастливые шли праздничным строем. После же было принято собираться в гостях или на природе, где Праздник Весны и Труда продолжался уже в кругу близких и друзей.

Помимо этого, многие скучают по автоматам с газированной водой, которые можно было встретить не только в столице. Простые в использовании, они всегда предлагали прохладительные напитки, а многоразовый стакан значительно облегчал жизнь.

Стекло же было принято сдавать в специальные пункты, где его обменивали на деньги, а сами бутылки получали вторую жизнь. Как уверены россияне, подобных центров приема им не хватает в современной жизни, ведь тара копится дома или просто выкидывается, а могла бы приносить пользу.