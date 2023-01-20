Потеряли 850 миллионов: назван самый провальный российский фильм в истории

Приключенческий блокбастер «Вратарь Галактики» вышел на российские экраны в 2020 году. Амбициозный фильм поставил Джаник Файзиев, известный по «Турецкому гамбиту», а в актерском составе можно было увидеть Евгения Миронова, Елену Яковлеву и Михаила Ефремова. Создатели картины обещали яркий экшен, вдохновленный лучшими голливудскими фильмами, но в итоге «Вратарь Галактики» стал самой провальной лентой отечественного кинематографа.

В прокате картина, бюджет которой составил 960 миллионов рублей, собрал всего лишь 108 миллионов. Причин этому, как уверены эксперты, несколько. Во-первых, пандемия коронавируса, во время которой картина выходила в прокат, ограничила число посетителей кинотеатров. Во-вторых, многие критики ругали сюжет фильма, который отличался непоследовательностью и «сыростью».

В итоге «Фонд кино», который инвестировал в задумку Файзиева, подал иск против создателей в надежде вернуть 191 миллион рублей. Суд признал требования законными и обязал продюсеров каждый месяц в течение двух лет перечислять по 21 265 159 рублей, что они должны делать еще семь месяцев.

Зрители также не остались в восторге от фильма. В социальных сетях они активно критикуют картину, даже спустя три года находят в ней множество недостатков.