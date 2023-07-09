Потеряла всякий стыд: похудевшая Высоцкая снялась без белья (фото)

Юлия Высоцкая так и дразнит хейтеров. В свои 49 лет актриса и телеведущая остается в потрясающей форме и не упускает возможности это продемонстрировать.

Провокационные фотографии не редкость в социальных сетях супруги Андрея Кончаловского. Интернет-пользователи и раньше удивлялись откровенности звездной блондинки, но теперь она, кажется, потеряла всякий стыд.

Высоцкая позировала перед камерой в легком белом платье, под которое не стала надевать нижнее белье. На получившемся снимке знаменитость без стеснения похвасталась соблазнительными формами — стройная фигура это позволяет.

Актрисе не раз задавали вопросы о том, как, будучи ведущей кулинарного шоу, она не набирает вес . Высоцкая призналась, что в ее семье действительно есть «культ еды», но она строго следит за тем, чтобы ее рацион был сбалансированным. По мнению артистки, даже активные занятия спортом будут бесполезны, если человек не придерживается правильного питания.