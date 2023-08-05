«Потеряла связь с реальностью»: подруга опозорила овдовевшую Натали на всю страну
Певица проглядела смерть мужа из-за своего увлечения.
В Сети продолжают обсуждать внезапную кончину Александра Рудина, супруга певицы Натали. Ее подруга Анна Калашникова публично высказалась о том, что происходило с Натали в последнее время.
По словам девушки, Натали уже давно стала одержима эзотерикой. Это увлечение не скрывала и сама певица. По словам Натали, с любой проблемой она шла за помощью к чародеям. Стоимость одного сеанса доходила до 40 тысяч рублей, но артистка уверена — затраты окупились. Экстрасенсы и маги помогли певице привлечь деньги. Для этого она завела специальный кошелек с валютой, который «приманивал» доходы.
Калашникова считает, что подруге задурили голову шарлатаны. Если все эти маги действительно могут видеть будущее, они должны были предупредить певицу об опасности для мужа, считает девушка.
«Они так запудрили ей голову, что она потеряла связь с реальностью», — заявляет Анна.