«Потеряла связь с реальностью»: подруга опозорила овдовевшую Натали на всю страну

В Сети продолжают обсуждать внезапную кончину Александра Рудина, супруга певицы Натали. Ее подруга Анна Калашникова публично высказалась о том, что происходило с Натали в последнее время.

По словам девушки, Натали уже давно стала одержима эзотерикой. Это увлечение не скрывала и сама певица. По словам Натали, с любой проблемой она шла за помощью к чародеям. Стоимость одного сеанса доходила до 40 тысяч рублей, но артистка уверена — затраты окупились. Экстрасенсы и маги помогли певице привлечь деньги. Для этого она завела специальный кошелек с валютой, который «приманивал» доходы.

Калашникова считает, что подруге задурили голову шарлатаны. Если все эти маги действительно могут видеть будущее, они должны были предупредить певицу об опасности для мужа, считает девушка.