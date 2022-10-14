Потеряла самообладание на глазах у толпы: состояние Долиной взбудоражило россиян

Лариса Долина в очередной раз не смогла держать свои эмоции под контролем. Артистка вновь заставила фанатов беспокоиться о ее самочувствии.

Ранее певица угодила в скандал в Сети. В своем микроблоге Долина гневно отчитала интернет-пользователей за критику в свой адрес. Хейтеров знаменитость назвала убогими людьми, позволяющими себе давать непрошеные советы. Не успели утихнуть обсуждения жестких слов знаменитости, как она снова отличилась.

Неожиданно для самой себя звезда потеряла самообладание на глазах у толпы. Долина призналась, что во время ее выступления в рамках гала-концерта, посвященного столетию российского джазового искусства, у нее от волнения подкосились ноги. Долина расчувствовалась, поскольку первый раз вышла на сцену Большого театра.