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Киноафиша Статьи Потеряла роль из-за Боярского: не поверите, где должна была сниматься Фрейндлих

Потеряла роль из-за Боярского: не поверите, где должна была сниматься Фрейндлих

5 ноября 2023 14:45
Потеряла роль из-за Боярского: не поверите, где должна была сниматься Фрейндлих

Звезде указали на дверь.

Алиса Фрейндлих осталась без роли, которая точно украсила бы ее фильмографию. «Не делай добра — не получишь зла», но артистка забыла об этой поговорке, за что и поплатилась.

Леонид Нечаев предложил актрисе сыграть лису Алису в детском фильме «Приключения Буратино». Знаменитость согласилась, но с одним условием — режиссер должен был взять на роль кота Базилио Михаила Боярского. Ранее вместе с ним Фрейндлих засветилась в «Соломенной шляпке».

Лицедейке настолько понравилось сотрудничество с начинающим артистом, что она хотела снова оказаться вместе с ним на одной съемочной площадке. Но осуществиться этим планам было не суждено.

Вышло так, что кандидатура экранного д’Артаньяна постановщика не устроила. И тогда ему пришлось дать от ворот поворот звезде «Служебного романа». В итоге сказочных героев воплотили легендарный Ролан Быков и Елена Санаева.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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