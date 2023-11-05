Потеряла роль из-за Боярского: не поверите, где должна была сниматься Фрейндлих

Алиса Фрейндлих осталась без роли, которая точно украсила бы ее фильмографию. «Не делай добра — не получишь зла», но артистка забыла об этой поговорке, за что и поплатилась.

Леонид Нечаев предложил актрисе сыграть лису Алису в детском фильме «Приключения Буратино». Знаменитость согласилась, но с одним условием — режиссер должен был взять на роль кота Базилио Михаила Боярского. Ранее вместе с ним Фрейндлих засветилась в «Соломенной шляпке».

Лицедейке настолько понравилось сотрудничество с начинающим артистом, что она хотела снова оказаться вместе с ним на одной съемочной площадке. Но осуществиться этим планам было не суждено.

Вышло так, что кандидатура экранного д’Артаньяна постановщика не устроила. И тогда ему пришлось дать от ворот поворот звезде «Служебного романа». В итоге сказочных героев воплотили легендарный Ролан Быков и Елена Санаева.