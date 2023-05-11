Потеряла память в ДТП: Милочку из комедии «Одиноким предоставляется общежитие» не узнать

Роль Милочки из кинохита «Одиноким предоставляется общежитие» прославила Веру Трофимову на весь Союз. Очаровательная актриса могла бы построить потрясающую карьеру, однако этого не произошло. Виной тому стал трагический случай.

В тот роковой день Трофимова ехала на такси. Зимняя дорога была скользкой, и водитель не справился с управлением. Произошло ДТП, в результате которого таксист погиб, а Вера получила серьезные травмы. У нее произошло кровоизлияние в мозг, которое вызвало амнезию. Актриса не могла двигаться, перестала узнавать родных и близких.

Длительный курс реабилитации помог Трофимовой восстановиться. Она вернулась к актерскому ремеслу, несмотря на то, что прогнозы врачей были неутешительными. Вера продолжила служить в театре, а вот в кино она сниматься перестала. По словам актрисы, ей не нравилась атмосфера, царившая на прослушиваниях. Поэтому на счету Трофимовой всего восемь ролей в картинах.

Личная жизнь артистки тоже складывалась трудно. Своего единственного ребенка она родила в 33 года, но его отец не принимал участия в воспитании мальчика.

Сегодня 59-летняя Трофимова одна. Она уже не та прекрасная Милочка из советского фильма — актриса обзавелась лишним весом и двойным подбородком, и теперь она больше похожа на обычную тетушку. Сегодня Веру можно увидеть в разных ток-шоу, где она рассказывает о своей жизни.