Потерял зрение и слух: судьба любимчика из КВН оказалась крайне тяжелой

Павел Козмопулос запомнился публике благодаря своему участию в КВН. В течение многих лет он в составе команды из Пятигорска выходил на сцену и смешил полные залы поклонников, а несколько лет назад неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, у комика обнаружили тяжелое заболевание мозга. Болезнь оказалась настолько серьезной, что он потерял и зрение, и слух. Первое время он был в тяжелой депрессии и не мог смириться со случившимся, но позднее понял, что должен бороться за свое здоровье.

«Нужен позитивный настрой, не надо ругать свою болезнь, надо принять ее такой, какая она есть, постараться с ней найти общий язык», — признавался артист порталу Regnum .

В итоге после нескольких операций и долгой реабилитации Козмопулосу удалось восстановить зрение. Сейчас он пытается вернуть себе и слух, занимается подготовкой молодых команд КВН и воспитывает дочь Валерию. Комик старается воспринимать свою болезнь позитивно, но так и не смог с ней полностью смириться.