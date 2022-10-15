Потерял жену, мать и медленно угас сам: как умирал ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Александр Беляев был ученым и кандидатом географических наук. Во время экспедиции в пустыне Гоби он даже открыл новую разновидность пауков, названную в его честь «Гонофузий Беляевий». Однако в 90-е в жизни Беляева появляется и другая важная веха – он становится ведущим прогноза погоды. Решение было судьбоносным – Александр Беляев посвятил телевидению более 20 лет жизни: утром работал в институте, а вечером ехал в «Останкино». Снимался ведущий и в последний год своей жизни.

Почти полвека Беляев прожил в браке с женой Ниной.

Будущие супруги вместе играли на даче в детстве, а в старших классах полюбили друг друга. В браке родился сын Илья, который, как и отец, окончил географический факультет и сейчас работает в экологическом центре «Воробьевы горы».

В 2016 году умерла мама Александра Беляева, а в 2017-м он лишился и любимой супруги. Их убил проклятый рак, который погубил и самого Беляева. Телеведущий и ученый пережил жену всего на три года – он умер в 2020 году в возрасте 71 года.