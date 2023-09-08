Потерял все волосы неспроста: Малахов действительно серьезно болен

Вот уже несколько лет поклонники активно обсуждают состояние здоровья Андрея Малахова. Публика начала беспокоиться после того, как телеведущий резко располнел, а его прическа стала походить на парик. Сам шоумен при этом никак не комментировал ситуацию. Многие были уверены, что изменения произошли на фоне лечения от онкологии, и, как оказалось, их предположения были близки к правде.

По словам Отара Кушанашвили, Малахов действительно проходит серьезный курс лечения. И из-за препаратов он потерял часть волос, поэтому вынужден прикрывать залысины париком.

«Это беда», — рассказал Кушанашвили в эфире YouTube-шоу Agent Show.

При этом телеведущий не стал раскрывать, с каким именно недугом борется его коллега. Из уважения к Малахову он сохранил его секрет, но отметил, что диагноз весьма серьезный.