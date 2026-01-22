Оповещения от Киноафиши
Потерял сон от трёх свежих детективов Netflix: индийская чернуха, шведский нуар и… комедия — у всех рейтинг 8/10 и даже выше

22 января 2026 07:29
По настроению все три проекта безумно отличаются. Выбирайте на любой вкус.

Netflix за последние месяцы выпустил несколько детективных новинок из разных уголков мира, и минимум три из них обладают гипнотическим эффектом «ещё одну серию — и спать». Но сон откладывается до самого финала.

Объединяет эти проекты не только высочайшее качество (рейтинги на Rotten Tomatoes от 84% до 94%), но и умение зацепить совершенно разными подходами к жанру.

1. «Свой человек внутри»: Детектив-обнимашка

Если вам надоели мрачные убийства и криминальная жестокость, этот сериал — ваша отдушина. Второй сезон истории про обаятельного вдовца Чарльза (именитый Тед Дэнсон) — это эталонный уютный детектив.

Чарльз внедряется в преподавательский состав колледжа, чтобы расследовать дело о шантаже, и снова обнаруживает, что его настоящее призвание — не столько раскрывать преступления, сколько обретать новую семью среди чудаковатых, но душевных людей.

Здесь нет головокружительных поворотов или злодеев-монстров. Напряжение строится на том, что Чарльз вынужден лгать тем, к кому искренне привязывается.

Это детектив, где разгадка кроется не в поимке преступника с поличным, а в понимании, как в сложной ситуации виноваты… почти все и никто одновременно. Идеальный сериал, чтобы смотреть под пледом с какао — смеяться и умиляться.

2. «Преступления в Дели 3»: Если долго смотреть в бездну…

Полная противоположность предыдущему пункту. Третий сезон получившей «Эмми» индийской антологии, основанной на реальных делах, погружает в адскую бездну торговли людьми.

Теперь сценаристы вдохновлялись громким делом двухлетней девочки Бэби Фалак.

Сила сериала — в беспощадном реализме. Он показывает бюрократические препоны, коррупцию, общественное равнодушие и титанический труд офицеров (блестящая Шефали Шах), которые вопреки системе пытаются докопаться до правды.

Триллер временами уходит в социальную драму, которая не даёт отвести взгляд от жестокой реальности, но при этом бережно и уважительно относится к жертвам. После него долго не можешь прийти в себя.

3. «Земля греха»: Классический скандинавский нуар (тм)

Идеальный образец сканди-нуара для ценителей жанра. Детектив Дани из Мальмё вынуждена расследовать гибель подростка в глухой шведской провинции, где у каждой семьи — свои тёмные секреты, а к полиции относятся с ледяным недоверием.

Добавляет остроты личная связь героини с погибшим: она когда-то была его приёмной матерью.

Мрачные пейзажи, закрытое сообщество, где все друг друга знают и ненавидят, неидеальный главный герой с личными демонами — здесь есть все каноничные ингредиенты.

Да, сериал не пытается изобретать велосипед, но виртуозно жонглирует клише, создавая напряжённую, атмосферную и выверенную историю о мести, семейной вражде и грузе прошлого. И уж поверьте, избитая формула здесь работает безупречно.

Netflix в очередной раз доказывает, что детектив — бездонный жанр. Можно смеяться и согреваться душой с Тедом Дэнсоном, содрогаться от ужасов реального мира с «Преступлениями в Дели» или замерзать вместе с героями шведского нуара.

Главное — не планировать ничего на вечер, потому что спать вы всё равно не ляжете.

Ранее мы писали: Искала сериал, чтобы отключиться после работы — не ожидала, что так втянусь: 3 проекта от Prime Video, которые помогут дожить до выходных

Фото: Legion-Media, Кадры из сериалов «Свой человек внутри», «Преступления в Дели», «Земля греха»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
