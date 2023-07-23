«Потерял много времени»: Шепелев сделал неоднозначное признание о болезни Фриске

Дмитрий Шепелев крайне редко упоминает в публичном пространстве ныне покойную Жанну Фриске. Телеведущий предпочитает не вспоминать годы, проведенные рядом с матерью его сына Платона. Но недавно он дал новое интервью, в котором выступил с неоднозначным заявлением о болезни экс-солистки «Блестящих».

Звезда экрана признался, что тяжело переживал уход любимой. Чтобы прийти в себя, Шепелеву пришлось обращаться за помощью к психологам. Дмитрию удалось оправиться от горькой утраты, но, как заметил телеведущий, никто не вернет ему потерянных лет.

Шепелев отметил, что, когда Фриске заболела, он поставил на паузу как личную, так и творческую жизнь. Дмитрий дал понять, что его карьера немало пострадала из-за тяжелого недуга Жанны. Да и свою избранницу ведущий мог встретить гораздо раньше.