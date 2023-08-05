Потерял Боярскую и работу: происходящее с Чонишвили пугает людей

Сергей Чонишвили — один из самых скрытных актеров. Он не любит говорить ни о личной жизни, ни о своем творчестве. И в последнее время дает поклонникам все больше поводов для беспокойства.

Некоторые из них до сих пор не смирились с тем, что талантливый артист так и не смог жениться на Елизавете Боярской. По слухам, несмотря на большую разницу в возрасте, коллеги по цеху закрутили страстный роман во время съемок, но их счастью помешал отец актрисы.

Михаил Боярский категорично заявил, что растил свою красавицу-дочь не для того, чтобы она досталась старику. И пара распалась. На этом беды для знаменитости не закончились.

В последнее время звезда экрана все реже радует публику новыми проектами со своим участием. Фанаты бьют тревогу, задаваясь вопросом о том, неужели Чонишвили остался совсем без работы.

«Куда-то вы пропали, даже закадрового голоса стало мало, к сожалению», — пишет один из поклонников в Сети.

Однако актер, как и всегда, не желает вдаваться в подробности о том, что же с ним происходит.