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Потерял Боярскую и работу: происходящее с Чонишвили пугает людей

5 августа 2023 15:30
Потерял Боярскую и работу: происходящее с Чонишвили пугает людей

Артист пропал с радаров.

Сергей Чонишвили — один из самых скрытных актеров. Он не любит говорить ни о личной жизни, ни о своем творчестве. И в последнее время дает поклонникам все больше поводов для беспокойства.

Некоторые из них до сих пор не смирились с тем, что талантливый артист так и не смог жениться на Елизавете Боярской. По слухам, несмотря на большую разницу в возрасте, коллеги по цеху закрутили страстный роман во время съемок, но их счастью помешал отец актрисы.

Михаил Боярский категорично заявил, что растил свою красавицу-дочь не для того, чтобы она досталась старику. И пара распалась. На этом беды для знаменитости не закончились.

В последнее время звезда экрана все реже радует публику новыми проектами со своим участием. Фанаты бьют тревогу, задаваясь вопросом о том, неужели Чонишвили остался совсем без работы.

«Куда-то вы пропали, даже закадрового голоса стало мало, к сожалению», — пишет один из поклонников в Сети.

Однако актер, как и всегда, не желает вдаваться в подробности о том, что же с ним происходит.

Потерял Боярскую и работу: происходящее с Чонишвили пугает людей
Фото: unsplash.com, Кадры из сериала «Миссия: Аметист» 2021, @VogueRussia / youtube.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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